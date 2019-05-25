25 Mayıs 2019, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Enzo Roco'ya talip çıktı
Giriş Tarihi: 25.05.2019
Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan ve gönderilmek istenen Enzo Roco'ya talip çıktı.
Şilili futbolcuyu ülkesinin ekibi Colo Colo istedi. Siyah-beyazlılardan imza parasıyla birlikte yıllık 1.5 milyon euro kazanan oyuncu için Şili ekibine, "Siz Roco'yu ikna edin. Bonservisi hallederiz" cevabı verildi. 26'lık stoperin kontratı 2021'e kadar sürüyor.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu
- Eljif Elmas coştu Dün gece...
- Galatasaray, Beşiktaş'ın yıldızı Gökhan Töre ile el sıkıştı