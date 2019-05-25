25 Mayıs 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Enzo Roco'ya talip çıktı

Enzo Roco'ya talip çıktı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.05.2019

'ta forma şansı bulamayan ve gönderilmek istenen 'ya talip çıktı.

Şilili futbolcuyu ülkesinin ekibi Colo istedi. Siyah-beyazlılardan imza parasıyla birlikte yıllık 1.5 milyon euro kazanan oyuncu için Şili ekibine, "Siz Roco'yu ikna edin. Bonservisi hallederiz" cevabı verildi. 26'lık stoperin kontratı 2021'e kadar sürüyor.
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