25 Mayıs 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Atiba ile 1 yıl daha

Atiba ile 1 yıl daha
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 25.05.2019

, yıldızı Atiba ile yola devam etme kararı aldı.

Siyah-beyazlılar ile kontratı sona eren 36 yaşındaki orta sahanın performansından memnun olan yönetim 1 yıl daha sözleşme teklif edecek. Yıllık net ücret olarak 850 bin euro kazanan Kanadalı yıldız, yeni kontratında da aynı parayı alacak. Atiba 2013'ten bu yana 'ta.
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