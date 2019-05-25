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Atiba ile 1 yıl daha
Giriş Tarihi: 25.05.2019
Kara Kartal, yıldızı Atiba ile yola devam etme kararı aldı.
Siyah-beyazlılar ile kontratı sona eren 36 yaşındaki orta sahanın performansından memnun olan yönetim 1 yıl daha sözleşme teklif edecek. Yıllık net ücret olarak 850 bin euro kazanan Kanadalı yıldız, yeni kontratında da aynı parayı alacak. Atiba 2013'ten bu yana Beşiktaş'ta.
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