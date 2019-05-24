24 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

10 milyon euro’luk Vida

10 milyon euro’luk Vida
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.05.2019

Siyah beyazlıların Hırvat stoperi , transfer piyasasındaki güncelliğini koruyor.

Öyle ki Avrupa kulüplerinin gözdesi haline gelen Vida'nın fiyatını Hırvat basını açıkladı. Geçen sezon 'nda Hırvatistan formasıyla gösterdiği performansın ardından pek çok kulübün almak istediği Vida'ya 12 milyon euro değer biçmişti. Hırvat basınına göre siyah-beyazlı kulüp bu sezon Vida için fiyatı 10 milyon euro'ya kadar düşürdü. daha önce yaptığı açıklamada Beşiktaş ve 'da mutlu olduğunu ve ayrılmaya sıcak bakmadığını belirtmişti.
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