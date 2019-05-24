24 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Adem Ljajic'e milli davet

Adem Ljajic'e milli davet
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 24.05.2019

'ın 2020 Avrupa Şampiyonası () elemelerinde ve Litvanya ile yapacağı karşılaşmaların aday kadrosuna 'ta forma giyen de davet edildi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mladen Krstajic, 7 Haziran'da ile deplasmanda, 10 Haziran'da ise Litvanya ile sahasında oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi.

forması giyen Nemanja Matic'in sakatlığı nedeniyle yer almadığı aday kadrodaki isimler şöyle:

Kaleci: Marko Dmitrovic (Eibar), Predrag Rajkovic (Maccabi Tel-Aviv), Nikola Vasiljevic (Radnik Surdulica)

Defans: Antonio Rukavina (Astana), Nemanja R. Miletic (Partizan), Uros Spajic (Krasnodar), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Milos Veljkovic (), Stefan Mitrovic (Strasbourg), (Roma), Filip Mladenovic (Lechia Gdansk)

Orta saha: Ljubomir Fejsa (), Nemanja Maksimovic (Getafe), Sasa Lukic (Torino), (), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Filip Kostic (), Mijat Gacinovic (Eintracht Frankfurt)

Forvet: Darko Lazovic (Genoa), Andrija Zivkovic (Benfica), Nemanja Radonjic (Marsilya), Aleksandar Katai (Chicago Fire), Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Aleksandar Prijovic (İttihad), Luka Jovic (Eintracht Frankfurt).

Elemeleri B Grubu'nda, Ukrayna, Litvanya, Portekiz ve Lüksemburg ile mücadele eden Sırbistan, 1 puanla dördüncü sırada bulunuyor.


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