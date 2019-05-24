Abdullah Avcı'dan Beşiktaş itirafı!

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 1-1 sona eren Alanyaspor maçının ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferini değerlendiren Avcı, Beşiktaş iddiaları ile ilgili de 2-3 gün içinde açıklama yapacağını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son hafta mücadelesinde sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir, 2018-2019 sezonunu 67 puanla ikinci sırada tamamladı.

Medipol Başakşehir, bu sezon 10. beraberliğini Aytemiz Alanyaspor karşısında aldı. İstanbul ekibi, 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 5 yenilgi ile noktaladığı sezonda 67 puana ulaştı.

Maçın ardından teknik direktör Abdullah Avcı birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avcı'nın açıklamaları şöyle;

(Adınız Beşiktaş'la anılıyor' yorumu üzerine) "Bugün olan bir şey değil bu. Uzun zamandır büyük kulüplerle adım geçiyor. Yurt için ve yurt dışında konuşulan bir teknik adam olmak gurur veriyor. Sezon bitmeden görüşme yapmam doğru olmaz."

"Burası 12-13 senedir emek verdiğim yer olduğu için önce kulübümle görüşmem gerekiyor. Kulüple gelecekte ne olacak, hedeflerin ne olduğunu görüşmem gerekiyor. Eğer bir karar verirsek benden duyarsınız."

(Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmesiyle ilgili) "39 yaşında eski kulübüne futbolcu olarak dönebilmek büyük bir başarı. Hem de milli takım kadrosunda yer aldı. Emre gitmek istediğini söyledi, biz de onun kararına saygı duyduk."