23 Mayıs 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Medel’e şartlı izin

Medel’e şartlı izin
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.05.2019

Yönetim, alacaklarına karşılık bonservisini isteyen Gary ’e “5 milyon euro getirmen durumunda gidebilirsin” yanıtını verdi

'ta yeni sezon öncesi transfer çalışmaları sürüyor. Bir yandan kadrosunu güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, bir yandan da mevcut kadroda yapılacak olan revizyonla uğraşıyor. Bu isimlerden biri de Şilili yıldız Gary . Kariyerinin sonunda 'de oynamak isteyen Medel, Beşiktaş yönetimiyle bir araya geldi ve alacaklarına mahsuben bonservisinin bedelsiz verilmesini talep etti. Siyah-beyazlı yönetim ise bu teklifi kabul etmezken; 32 yaşındaki oyuncuya 5 milyon euro getirmesi durumunda serbest kalabileceğini iletti. Medel'in bu rakamı verebilecek bir Premier Lig takımı bulamaması durumunda, bir sezon daha Beşiktaş'ta kalabileceği ifade edildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Jeremain Lens Utrecht yolcusu Jeremain Lens Utrecht yolcusu
Güven Yalçın’a Lazio kancası Güven Yalçın’a Lazio kancası
Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam Beşiktaş transfer bombasını patlattı! Anlaşma tamam
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör