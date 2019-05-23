23 Mayıs 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta hedef yerli hoca

Beşiktaş'ta hedef yerli hoca
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 23.05.2019

Teknik direktörlük için ’yı ilk sıraya yazan yönetim , ve için nabız yokluyor

'ta teknik direktör harekatı başlıyor.. Cuma günü oynanacak olan Kasımpaşa karşılaşmasıyla birlikte 4 yıllık Beşiktaş kariyerini noktalayacak olan teknik direktör , 1 Haziran itibariyle de A 'ın başına geçecek. Tecrübeli teknik adamla yolların ayrılmasından sonra bir an önce yeni teknik adamla anlaşmak isteyen siyah- beyazlılar, gerekli temasları da yaptı. Kongrenin ardından teknik direktör konusuyla ilgili olarak toplantı yapan Beşitaş yönetiminde ortaya atılan ilk isim oldu.

AĞIRLIK YERLİ HOCADAN YANA

Avcı isminin dışında yöneticiler, , ve için de girişimde bulunulması konusunda düğmeye basma kararı aldı.
Siyah-beyazlılarda yöneticiler ve camianın büyük çoğunluğu Sergen'e sıcak bakıyor. Tayfun Korkut konusunda yöneticiler hem fikir olurken, Okan Buruk için de olumsuz tavır takınan olmadı. Yöneticilerin çoğunluğu tercihini yerli teknik adamdan yana kullanırken; Lucescu ismi ise Abdullah Avcı, Sergan Yalçın, Tayfun Korkut ve Okan Buruk'un gerisinde kaldı.

LUCE'YE SPORTİF DİREKTÖRLÜK TEKLİFİ

Beşiktaş'ta Lucescu'nun ismi teknik direktörlük için anılsa da, özellikle Başkan , tecrübeli teknik adamla sportif direktör olarak çalışmak istiyor. Beşiktaş'ı 100. yılında şampiyonluğa ulaştıran Lucescu'yu sportif direktör olarak takıma getirmek isteyen Orman, teknik direktör olarak da genç bir isimle anlaşarak, profesyonel bir ekip kurmayı hedefliyor.

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