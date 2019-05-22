22 Mayıs 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Töre&Zengin’le yollar ayrılıyor

Töre&Zengin’le yollar ayrılıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.05.2019

Beşiktaş'ta Ocak ayında bırakılan isimler ve ile yollar ayrılıyor.

da aynı dönemde bırakılmış ve ardından F.Bahçe'ye transfer olmuştu. Bireysel çalışan ve 'in sezon sonunda sözleşmelerinin bitecek olması sebebiyle kulüp bulmalarının daha kolay olması bekleniyor.
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