22 Mayıs 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Skoric’i alalım

Skoric’i alalım
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 22.05.2019

Sezon sonunda İsimat Mirin ve Enzo Roco ile yollarını ayırmak isteyen ’ın gelecek sezon için stoper transferi yapmak istediği iddia ediliyordu.

Hırvatistan'dan gelen bir iddia ise bu iddiayı adeta doğrular nitelikte. Siyah-beyazlıların sol bekte de oynayabilen Osijek'in 27 yaşındaki stoperi Mile Skoric için teklif yaptığı iddia edildi. Domagoj Vida'nın da onay verdiği Skoric'in, 'ta oynamak istediği iddia edildi.
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