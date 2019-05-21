21 Mayıs 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş gelirlerde ikinci sırada

Gelirlerde ikinci sırada
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.05.2019

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gelirlerinde ikinci sırada yer aldı. Süper Lig’i lider bitiren takımların son 10 yıldaki Şampiyonlar Ligi gelirleri dikkat çekti.

En çok geliri G.Saray elde ederken, sarı- kırmızılılar kasasına 171 milyon euro koydu. G.Saray'ı 98 milyon euro ile Beşiktaş takip etti. 24 milyon euro, 20 milyon euro kazandı. F.Bahçe ise Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 2013-14 sezonunda 'la şampiyon olmasına rağmen men cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne gidememişti.

PARA TAŞIMAYA SON!
Vodafone Park'ta yeni dönem başlıyor. Passo Mobil uygulamasıyla birlikte maçlara giriş yapan taraftarlar, aynı zamanda bu uygulamayı kullanarak stadyum içerisinde alışveriş de yapabilecek. Stat girişlerinde bozuk para sorunu yaşayan ya da çanta, cüzdan taşımak istemeyen taraftarlar, bu uygulamayla birlikte statta alışveriş imkanına sahip olacak. Uygulamanın bir diğer özelliği de, uygulama sahiplerinin birbirine ücretsiz para transferi yapabilmesi olacak.

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