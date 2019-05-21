Beşiktaş gelirlerde ikinci sırada

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi gelirlerinde ikinci sırada yer aldı. Süper Lig’i lider bitiren takımların son 10 yıldaki Şampiyonlar Ligi gelirleri dikkat çekti.

En çok geliri G.Saray elde ederken, sarı- kırmızılılar kasasına 171 milyon euro koydu. G.Saray'ı 98 milyon euro ile Beşiktaş takip etti. Trabzonspor 24 milyon euro, Bursaspor 20 milyon euro kazandı. F.Bahçe ise Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde edemedi. Sarı-lacivertliler, 2013-14 sezonunda Ersun Yanal'la şampiyon olmasına rağmen men cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ne gidememişti.



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