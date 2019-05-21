21 Mayıs 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Savunamadılar!

Savunamadılar!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.05.2019

Siyah-beyazlılar maç başına 1.33 gol ortalaması ile son yılların en ulaştı. Buna karşın ’ın defans oyuncuları takımın attığı 69 golün 18’ine doğrudan imza atmayı başardı

savunma bloğu, yediği ve attığı gol oranıyla şaşırtıcı bir istatistik ortaya koydu. Bu sezon 33 lig maçında 44 gol yiyen siyahbeyazlılar, maç başına 1.33 gol ortalaması ile son yılların en ulaştı. Feda döneminin yaşandığı 2012-2013 sezonunda ise 49 gol yiyerek son 20 yılın gol yeme rekorunu kıran siyah beyazlılar, sonraki 2 sezonu Slaven Biliç'in teknik direktörlüğünde 33 gol ve 32 gol yiyerek tamamlamıştı.

GEÇEN SEZON 30 GOL YEDİ

Güneş döneminin ilk şampiyonluğunu 35, ikinci şampiyonluğunu 30 gol yiyerek geçiren Beşiktaş, geçen sezonu da 4. bitirmesine rağmen 30 gol ile ligin en az gol yiyen takımı olarak kapatmıştı. Siyahbeyazlılar bu sezon ise ligin bitimine 1 hafta kala yediği 44 gol ile hem son 6 sezonun hem de teknik direktör döneminin en yüksek gol yeme oranına ulaşmış oldu.

HÜCUMDA ETKİLİ OLDULAR

Defans oyuncuları takımın attığı 69 golün 18'ine doğrudan imza atarak ortalama her 4 golden 1'inin atılmasını sağlayarak hücum anlamında önemli bir katkıya da imza attı. Sağ bek oynayan 3 gol 3 asist ile defansın hücum lideri konumunda. Domagoj Vida ve 3'er gol atıp 1'er de asist yaparak takımın hücumuna 8 gollük katkı yaptı. Hücuma destek olan diğer defans oyuncuları ise 1 gol 1 asist ile ve 2 asist ile Adriano oldu.

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