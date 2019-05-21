Karius gitmiyor

Daily Mirror’da yer alan habere göre Alman file bekçisi Loris Karius seneye de Beşiktaş formasını giyecek. Karius, eleştirildikten sonra performansını artırmıştı

Beşiktaş'ın sezon başında Liverpool'dan iki yıllığına kiraladığı Loris Karius ile ilgili İngiliz basınında transfer iddiası yer aldı. Teknik direktör Şenol Güneş tarafından eleştirilen ve ardından sergilediği performansla dikkat çeken Loris Karius'un yeni sezonda da Beşiktaş'ta kalma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Daily Mirror'da yer alan habere göre; Loris Karius gelecek sezon yine Beşiktaş forması giyecek. Haberde Alman kalecinin teknik direktör Şenol Güneş tarafından eleştirildikten sonra performansını artırdığı belirtildi. Beşiktaş'ın Loris Karius'un yeni sezondaki performansından memnun kalması ve bonservisini almak istemesi halinde Liverpool'a 7 milyon pound bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.



HERKES iSTERSE BURADA KALIRIM



Süper Lig'de Trabzonspor ile oynadıkları maç sonrası açıklamalarda bulunan Karius, Beşiktaş'ta kalabileceğinin sinyallerini verdi. Alman file bekçisi yaptığı açıklamada, "Herkes memnunsa ve beni istiyorlarsa, burada kalmaya devam edeceğim" dedi. Alman file bekçisi bu sezon 34 resmi maçta forma giydi ve 6 maçta kalesini gole kapattı.