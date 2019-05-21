21 Mayıs 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Karius gitmiyor

Karius gitmiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 21.05.2019

’da yer alan habere göre Alman file bekçisi seneye de formasını giyecek. Karius, eleştirildikten sonra performansını artırmıştı

'ın sezon başında 'dan iki yıllığına kiraladığı ile ilgili İngiliz basınında transfer iddiası yer aldı. Teknik direktör tarafından eleştirilen ve ardından sergilediği performansla dikkat çeken Loris Karius'un yeni sezonda da Beşiktaş'ta kalma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. 'da yer alan habere göre; Loris Karius gelecek sezon yine Beşiktaş forması giyecek. Haberde Alman kalecinin teknik direktör Şenol Güneş tarafından eleştirildikten sonra performansını artırdığı belirtildi. Beşiktaş'ın Loris Karius'un yeni sezondaki performansından memnun kalması ve bonservisini almak istemesi halinde Liverpool'a 7 milyon pound bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

HERKES iSTERSE BURADA KALIRIM

'de ile oynadıkları maç sonrası açıklamalarda bulunan Karius, Beşiktaş'ta kalabileceğinin sinyallerini verdi. Alman file bekçisi yaptığı açıklamada, "Herkes memnunsa ve beni istiyorlarsa, burada kalmaya devam edeceğim" dedi. Alman file bekçisi bu sezon 34 resmi maçta forma giydi ve 6 maçta kalesini gole kapattı.

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