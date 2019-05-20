Ya Kabore ya Wakaso

Yönetimin, Kabore için menajeriyle bir kez daha görüştüğü bildirildi. Listeye giren alternatif isim ise Guimaraes’te oynayan Ganalı Alhassan Wakaso

Ligde şampiyonluk yarışına havlu atmasının ardından Trabzon yenilgisiyle Şampiyonlar Ligi umudunu da kaybeden Beşiktaş, gelecek sezona yatırım yapmaya başladı. Transfer listesini şimdiden belirlemeye başlayan ve bazı görüşmelerde de bulunan yönetim, önce orta saha sıkıntısını çözmek amacında. Bu doğrultuda ön libero mevkiine yeni bir isim arayan idareciler bir süre önce Krasnodar'da forma giyen Charles Kabore için girişimlerde bulunmuştu. Siyah-beyazlıların, Rus ekibi ile sözleşmesi bitecek oyuncunun menajeri ile masaya oturup bir kez daha şartlarını konuştuğu kaydedildi.

2 MİLYONA BİTEBİLİR



Yönetimin Portekiz ekibi Guimaraes'te görev yapan Alhassan Wakaso'yu da takibe aldığı ve sezon sonu kulübüyle masaya oturmayı planladığı dile getirildi. 27 yaşındaki futbolcu için 2 milyon euro civarında bir rakamın gözden çıkarılabileceği ifade edildi. 1.80 boyundaki Wakaso daha önce Lorient ve Rio Ave formaları giydi. Ganalı oyuncu ülkesinin milli takımında ise 2 kez görev yaptı.



MENAJERi DE DOĞRULAMIŞTI



Öte yandan Beşiktaş'ın Kabore ile ilgilendiğini menajeri de doğrulamıştı. Dmitry Selyuk Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada "Krasnodar, ocak ayında Beşiktaş'ın yaptığı 1 milyon euroluk teklifi reddetmişti. Kabore artık daha rahat şekilde karar verebilecek" demişti. Burkina Fasolu Kabore, 92 kez milli takım forması giyip 4 gol attı.



BİR İHTİMAL ADAM NAGY



Ön libero için menajerlerin önerdiği bir isim de bulunuyor. Temsilcilerin Bologna'da forma giyen Adam Nagy'yi yönetime tavsiye ettiği bildirildi. Sözleşmesi 2021'de bitecek 23 yaşındaki Macar futbolcunun alternatifler arasında değerlendirilebileceği dile getiriliyor.