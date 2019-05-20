20 Mayıs 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Bu kez Günes açmadı

Bu kez Günes açmadı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 20.05.2019

Ligde 62 puan toplayıp yönetiminde en kötü sezonunu geçiren , ayrıca son 5 yılın da en kötü performansını sergiledi

, teknik direktör yönetiminde bu sezon hayal kırıklığı yaşadı. Siyah-beyazlı takım, görevinde 4. yılını geçiren ve bu sezon sonunda kulüpten ayrılacak Güneş ile son 2 sezonda zirvenin gerisinde kaldı. Güneş'in teknik direktörlüğünde 2015-16 ve 2016- 17'de şampiyon olan Beşiktaş, son 2 sezonda ise ilk ikiye giremedi. Geçen sezonu 4. sırada bitiren , bu sezonu da 4. sırada bitirme tehlikesiyle karşı karşıya. Beşiktaş ayrıca son 5 sezonun en kötü performansını sergiledi. 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 62 puan toplayan siyah-beyazlılar, son haftada 'yı yense dahi 5 sezonluk kötü grafiği değiştiremeyecek. Geçen sezonu 71 puanla tamamlayan Beşiktaş, şampiyonluklar yaşadığı sezonlarda 2016-17'de 77 ve 2015-16'da 79 puan toplamıştı. Siyah-beyazlı ekip, 'in görevde bulunduğu 2014-2015 sezonunda ise 69 puanda kalmıştı. Beşiktaş, 2013-2014'te ise 62 puan alabilmişti.


DEPLASMANDA DA KÖTÜ

Beşiktaş, Güneş yönetiminde deplasmandaki lig maçlarında geçen sezonki kötü grafiğini tekrarladı. Bu sezon dışarda 26 puan toplayabilen siyah-beyazlılar, geçen sezon da dış sahada aynı performansı göstermişti. 2016-17'de dış sahada 34 puana ulaşan Beşiktaş, 2015-16'da ise 36 puan elde etmişti. Bilic döneminde deplasmanda 37 puan çıkaran Kartal, 2013-14'te bu sezonun benzerine imza atıp 26 puanda kalmıştı. Beşiktaş, Samet Aybaba yönetimindeki 2012-13'te ise 27 puan çıkarmıştı.

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