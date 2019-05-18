18 Mayıs 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Fernandes’in ‘dev’ hayali

Fernandes’in ‘dev’ hayali
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Lokomotiv Moskova ile sözleşme yenilemeyen kendisini isteyen Galatasaray’a mesaj yolladı.

Portekizli futbolcunun menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılara mesaj ilettiği ve "Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" dedi.

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