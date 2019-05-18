18 Mayıs 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Adalı ve Güner transfer için İtalya'ya gidiyor

Adalı ve Güner İtalya yolcusu
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı.

Siyah- beyazlı yöneticiler Serdal Adalı ve Umut Güner'in pazartesi günü İtalya'ya uçarak Adem Ljajic'in kulübü Torino ile son görüşmeleri yapacağı ve satın alma opsiyonunu devreye sokacağı öğrenildi. Bu arada Rusya'nın Zenit kulübünün de Sırp yıldız Adem Ljajic için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve teklif yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.

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