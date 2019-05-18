Beşiktaş'ta Adalı ve Güner transfer için İtalya'ya gidiyor

Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı.

Siyah- beyazlı yöneticiler Serdal Adalı ve Umut Güner'in pazartesi günü İtalya'ya uçarak Adem Ljajic'in kulübü Torino ile son görüşmeleri yapacağı ve satın alma opsiyonunu devreye sokacağı öğrenildi. Bu arada Rusya'nın Zenit kulübünün de Sırp yıldız Adem Ljajic için 20 milyon Euro'yu gözden çıkardığı ve teklif yapmaya hazırlandığı iddia ediliyor.