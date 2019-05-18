18 Mayıs 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Burak Yılmaz'ın zor sınavı

Burak Yılmaz'ın zor sınavı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.05.2019

Kartal’ın golcüsü , yaklaşık 4 sezon formasını giydiği Trabzon’a karşı gol arayacak. Burak bu sezon ’da 5, Beşiktaş’ta ise 11 gol attı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, hem kendisi için hem de oyuncusu için ayrı bir önem taşıyan müsabakası öncesinde oyuncusunu motive ediyor. Güneş, tecrübeli oyuncudan sadece oyununa odaklanmasını istedi. Uzun yıllar Trabzonspor forması giyen ve gol krallığı yaşayan Burak Yılmaz, bordo-mavili takıma karşı oynadığı 11 maçta 6 kez fileleri havalandırdı. Söz konusu golleri ise Beşiktaş, ve G.Saray formaları giydiği dönemde attı. Burak, bu akşam siyah- beyazlı formayla, yaklaşık 4 sezon formasını giydiği Trabzonspor'a karşı gol arayacak. Sezon başında Trabzonspor kadrosunda yer alan ve 7 lig maçında 5 gol atan Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla da 14 karşılaşmada fileleri 11 kez havalandırdı. Burak Yılmaz, Trabzonspor filelerini havalandırarak G.Saray ve Alanyaspor maçlarındaki suskunluğunu da sonlandırmaya çalışacak.

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