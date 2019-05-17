Sergen için büyük ısrar

Beşiktaşlı taraftar, Alanyaspor maçından sonra Sergen Yalçın'ı yeni teknik direktör olarak istediklerini açıkça gösterdi.

Sergen'i Başkan Orman'a öneren isimler; "Hocayla konuştuk. Premier Lig'i kendisine hedef seçmiş. Futbolcuyken gitmediği için pişman. O yolun Türkiye'de şampiyonluk kazanmak ve kupa kaldırmaktan geçtiğini biliyor. O yüzden herkesten çok çalışacaktır" diye ısrar ediyorlar.