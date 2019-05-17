17 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Sergen için büyük ısrar

Sergen için büyük ısrar
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.05.2019

Beşiktaşlı taraftar, Alanyaspor maçından sonra 'ı yeni teknik direktör olarak istediklerini açıkça gösterdi.

Sergen'i Başkan Orman'a öneren isimler; "Hocayla konuştuk. 'i kendisine hedef seçmiş. Futbolcuyken gitmediği için pişman. O yolun Türkiye'de şampiyonluk kazanmak ve kupa kaldırmaktan geçtiğini biliyor. O yüzden herkesten çok çalışacaktır" diye ısrar ediyorlar.

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