17 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Müldür’e izin çıkmadı

Müldür’e izin çıkmadı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.05.2019

’ın sağ bek adaylarından 20 yaşındaki ’e kulübü “1 yıl daha bizimle” diyerek izin vermedi

Mırcea ​Lucescu'nun A Mili Takım'a davet ettiği gençlerden biri olan ve 'ın da listesinde olduğu son günlerde yüksek sesle dillendirilmeye başlanan gurbetçi oyuncu için 'den transfer açıklaması geldi. Rapid Wien Sportif Direktörü Fredy Bickel, Beşiktaş haberlerinin üzerine oyuncuyu takımda tutacaklarını kaydederek "1 yıl daha kalacak, biz böyle konuştuk. Mert'i satmayı düşünmüyorum" dedi. Bu sezon Rapid Wien'de 36 maçta 2503 dakika süre alan 20 yaşındaki oyuncu, 1 gol ve 4 asistle skora da katkıda bulundu.

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