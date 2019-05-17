17 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Trabzon’a gitti

Beşiktaş, Trabzon’a gitti
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.05.2019

, ’in 33’üncü haftasında yarın ile oynayacağı maç için 'a gitti.

Siyah-beyazlı kafile, Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla 'a hareket etti.

, yarın saat 19.00'da 'a konuk olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş'ta Kagawa belirsizliği Beşiktaş'ta Kagawa belirsizliği
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi iki eksik Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi iki eksik
Sergen için büyük ısrar Sergen için büyük ısrar
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör