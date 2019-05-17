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Beşiktaş, Trabzon’a gitti
Giriş Tarihi: 17.05.2019
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında yarın Trabzonspor ile oynayacağı maç için Trabzon'a gitti.
Siyah-beyazlı kafile, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket etti.
Beşiktaş, yarın saat 19.00'da Trabzonspor'a konuk olacak.
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