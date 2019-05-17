17 Mayıs 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Vazgeçmek yok

Vazgeçmek yok
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 17.05.2019

, maçı öncesi oyuncularını “Yarışı sonuna kadar kovalayacağız” diyerek uyardı

Beşiktaş , yarın akşam deplasmanda oynanacak maçı öncesi oyuncularını motive etmeye uğraşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularına matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının halen devam ettiğini belirterek, "Hepiniz gibi ben de bazı şeylerin zor olacağını biliyorum ama imkansız olmadığını da düşünüyorum. Biz bu yarışın içindeyiz ve şampiyonluğu da sonuna kadar kovalayacağız. Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Son dönemde iyi bir çıkış yakalayan ve kendi evlerinde etkili oynayan Trabzonspor'a karşı tüm gücümüzle mücadele ederek, üç puan almaya mecburuz. Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek için bu maçı kazanmamız şart" ifadelerini kullandı.

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