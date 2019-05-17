Vazgeçmek yok
Şenol Güneş, Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını “Yarışı sonuna kadar kovalayacağız” diyerek uyardı
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın akşam deplasmanda oynanacak Trabzonspor maçı öncesi oyuncularını motive etmeye uğraşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularına matematiksel olarak şampiyonluk şanslarının halen devam ettiğini belirterek, "Hepiniz gibi ben de bazı şeylerin zor olacağını biliyorum ama imkansız olmadığını da düşünüyorum. Biz bu yarışın içindeyiz ve şampiyonluğu da sonuna kadar kovalayacağız. Zor bir 90 dakika bizi bekliyor. Son dönemde iyi bir çıkış yakalayan ve kendi evlerinde etkili oynayan Trabzonspor'a karşı tüm gücümüzle mücadele ederek, üç puan almaya mecburuz. Şampiyonlar Ligi'nde olabilmek için bu maçı kazanmamız şart" ifadelerini kullandı.
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