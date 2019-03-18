18 Mart 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Tam bir görev adamı Medel

Tam bir görev adamı Medel
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.03.2019

'ın Şilili yıldızı maçına stoper başlaması rağmen sol bek olarak bitirmişti.

Kariyerinde ilk kez sol kanada geçen , 75 kez topla buluştu, yüzde 93.6'yla Vida'dan sonra sahanın en başarılı pas yapan ismi oldu. 7 uzun topundan 5'i yerini buldu. 7 defansif hamleyle iyi bir maç çıkardı.
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