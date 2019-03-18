18 Mart 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Tam bir görev adamı Medel
Giriş Tarihi: 18.03.2019
Kartal'ın Şilili yıldızı Medel Göztepe maçına stoper başlaması rağmen sol bek olarak bitirmişti.
Kariyerinde ilk kez sol kanada geçen Medel, 75 kez topla buluştu, yüzde 93.6'yla Vida'dan sonra sahanın en başarılı pas yapan ismi oldu. 7 uzun topundan 5'i yerini buldu. 7 defansif hamleyle iyi bir maç çıkardı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!