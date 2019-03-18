18 Mart 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Lens serbest mi kalacak?

Lens serbest mi kalacak?
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.03.2019

'ta maddi sıkıntıların çığrından çıktığı ortamda sürpriz bir iddia gündeme geldi.

Buna göre yönetim bugünün sonuna kadar 'in parasını ödeyemezse, Hollandalı serbest kalacak. 'a protesto çeken ve FIFA'ya giden Lens'in serbest kalması ise Beşiktaş'a yaptırım cezasını gündeme getirecek.
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