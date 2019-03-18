18 Mart 2019, Pazartesi
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M. Topal’ın yerine Necip
Giriş Tarihi: 18.03.2019
Şenol Güneş, milli takım için, sakatlığı bulunan Mehmet Topal'ın yerine Necip Uysal'ı düşünüyor.
Milli takımın da başına geçen Şenol Güneş'in, Sivas maçında sakatlanan Mehmet Topal'ın yerine Necip Uysal'ı düşündüğü bildirildi. Ozan Tufan'ı da alternatifler arasına alan tecrübeli teknik adamın milli takım tecrübesi nedeniyle Necip'ten yana hakkını kullanacağı gelen bilgiler arasında.
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