18 Mart 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

M. Topal’ın yerine Necip

M. Topal’ın yerine Necip
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 18.03.2019

, için, sakatlığı bulunan 'ın yerine 'ı düşünüyor.

Milli takımın da başına geçen 'in, maçında sakatlanan 'ın yerine 'ı düşündüğü bildirildi. 'ı da alternatifler arasına alan tecrübeli teknik adamın tecrübesi nedeniyle Necip'ten yana hakkını kullanacağı gelen bilgiler arasında.
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