Gökhan gizli kahraman

Göztepe sınavının kahramanlarından biri de Gökhan Gönül'dü.

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9 ikili mücadele kazanan tecrübeli sağ bek, 5 hava topu mücadelesinde de başarılı oldu. Özellikle rakibin beraberlik için yüklendiği son dakikalarda kritik müdahalelerle gol şansı tanımadı. Gökhan'ın bu sezon 33 maçta 4 gol, 2 asisti var.