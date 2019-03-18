18 Mart 2019, Pazartesi
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Gökhan gizli kahraman
Giriş Tarihi: 18.03.2019
Göztepe sınavının kahramanlarından biri de Gökhan Gönül'dü.
9 ikili mücadele kazanan tecrübeli sağ bek, 5 hava topu mücadelesinde de başarılı oldu. Özellikle rakibin beraberlik için yüklendiği son dakikalarda kritik müdahalelerle gol şansı tanımadı. Gökhan'ın bu sezon 33 maçta 4 gol, 2 asisti var.
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