Loris Karius'tan Şenol Güneş'e tepki

Beşiktaş file bekçisi Loris Karius, hocası Şenol Güneş ile basına kendisi hakkında verdiği röportajı konuştuğunu söyledi.

Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius, Göztepe karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyet sonrası yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

"Kazanmak her zaman iyidir. Gol yemeden kazanmak daha da iyidir. İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarı daha iyi oynadık. Maçı kazanmayı başardık" diyen Alman kaleci, Şenol Güneş'in geçen hafta yaptığı açıklamalara da değindi .

Güneş'in Atiker Konyaspor maçında taraftarın tepkisini toplayan Karius için kullandığı "Loris Karius bize adapte olamadı, Tolga Zengin olsa onu oynatırım" sözleri hakkında Alman file bekçisi şunları söyledi:

"Ne olursa olsun maça çıkmak zorundasınız. İnsanların söylediği şeyleri değiştiremezsiniz. Geçen hafta benim adıma iyi geçmedi. Hocanın medyada sözleri yer aldı. Hocaya medyadan önce benimle konuşmasını söyledim. Bu durum beni rahatsız etti. Benim yapmam gereken tek şey çalışmak."