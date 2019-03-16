16 Mart 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Loris Karius'tan Şenol Güneş'e tepki

Karius'tan Şenol Güneş'e tepki
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.03.2019

file bekçisi , hocası ile basına kendisi hakkında verdiği röportajı konuştuğunu söyledi.

'ın 'dan kiraladığı , karşısında aldıkları 1-0'lık galibiyet sonrası yayıncı kuruluş mikrofonlarına konuştu.

"Kazanmak her zaman iyidir. Gol yemeden kazanmak daha da iyidir. İlk yarı iyi değildik ama ikinci yarı daha iyi oynadık. Maçı kazanmayı başardık" diyen Alman kaleci, 'in geçen hafta yaptığı açıklamalara da değindi .

Güneş'in maçında taraftarın tepkisini toplayan Karius için kullandığı "Loris Karius bize adapte olamadı, Tolga Zengin olsa onu oynatırım" sözleri hakkında Alman file bekçisi şunları söyledi:

"Ne olursa olsun maça çıkmak zorundasınız. İnsanların söylediği şeyleri değiştiremezsiniz. Geçen hafta benim adıma iyi geçmedi. Hocanın medyada sözleri yer aldı. Hocaya medyadan önce benimle konuşmasını söyledim. Bu durum beni rahatsız etti. Benim yapmam gereken tek şey çalışmak."

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