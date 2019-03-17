Kahramanlar anıldı
Çanakkale Savaşı’na katılan Beşiktaşlı futbolcuların isimleri Vodafone Park’ta tek tek anons edildi; duygusal anlar yaşandı
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yılında o yıllarda Beşiktaş forması giyip, Çanakkale Savaşı'na katılan futbolcular unutulmadı. Mücadele öncesinde iki takım kadroları stadyumda anons edilmeden önce, siyah-beyazlı formayı giymiş ve Çanakkale Savaşı'nda yer almış futbolcuların fotoğrafları stadyumdaki skorbordlarda yer aldı ve isimleri tek tek anons edildi. Şehit düşen siyah beyazlı futbolcular 'Doktor Sadi, Şair Asım Bey, Muallim Sadi, Doktor Mehmet, Rıdvan Bey, Kaptan Kazım ve Resul Bey' isimleri anons edilirken taraftarlar alkışlarla karşılık verdi.
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