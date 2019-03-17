17 Mart 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Kahramanlar anıldı

Kahramanlar anıldı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.03.2019

Savaşı’na katılan Beşiktaşlı futbolcuların isimleri Vodafone Park’ta tek tek anons edildi; duygusal anlar yaşandı

18 Mart Zaferi'nin 104'üncü yılında o yıllarda forması giyip, 'na katılan futbolcular unutulmadı. Mücadele öncesinde iki takım kadroları stadyumda anons edilmeden önce, siyah-beyazlı formayı giymiş ve Çanakkale Savaşı'nda yer almış futbolcuların fotoğrafları stadyumdaki skorbordlarda yer aldı ve isimleri tek tek anons edildi. Şehit düşen siyah beyazlı futbolcular 'Doktor Sadi, Şair Asım Bey, Muallim Sadi, Doktor Mehmet, Rıdvan Bey, Kaptan Kazım ve Resul Bey' isimleri anons edilirken taraftarlar alkışlarla karşılık verdi.

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