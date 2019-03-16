Kartal av peşinde

Ligdeki son 8 maçında yenilgi almayan siyah-beyazlılar, son 8 maçında sadece 1 kez kazanan İzmir ekibini ağırlıyor. Kartal’da hedef üç puan alarak yarıştan kopmamak

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Serkan Çınar yönetecek. Ligde üst üste iki hafta aldığı beraberliklerle 4 puan yitiren siyah-beyazlı takım, 25. haftada evinde Atiker Konyaspor'u 3-2 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Ligin 25 haftalık bölümünde 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 44 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 3'üncü sırada bulunuyor. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

İNCE HESAPLAR YAPILIYOR



Kartal, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta da yenilgi yüzü görmedi. 5 galibiyet, 3 de beraberlik alan siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında mağlup olduğu rakibini mağlup ederek hem rövanşı almak hem de zirveden uzaklaşmamak istiyor. Düşme potasındaki bulunan ve son 8 maçında sadece 1 galibiyet alan Göztepe ise kazanarak korkulu bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Bir yandan şampiyonluk, diğer yandan da Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Beşiktaş, taraftarlarının desteğini arkasına alarak haftayı 3 puanla kapatmak amacında

BURAK FORMDA



Siyah-beyazlı ekipte gözler yine Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak. Beşiktaş'a devre arasında transfer olan deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta 5 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin Dolmabahçe'de üst üste oynadığı üç maçta Bursaspor ve Fenerbahçe karşısında ikişer gol bulan Burak, Atiker Konyaspor filelerini de bir kez havalandırdı.

DORUKHAN DÖNÜYOR



Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle geçtiğimiz hafta forma giyemeyen Dorukhan Toköz, Göztepe karşısında takımdaki yerini alabilecek. Bu sezon 4 kez sarı kart gören Dorukhan, cezası nedeniyle Atiker Konyaspor karşısında görev alamamıştı. Dorukhan bu sezon 13'ü lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 18 maçta forma giydi; 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.



QUARESMA VE MEDEL SINIRDA



Beşiktaş'ta Ricardo Quaresma ile Gary Medel, Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu da bugün kart görmeleri durumunda 27. haftadaki Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde cezalı duruma düşecekler. Teknik heyetin iki oyuncuyu da gereksiz kart görmeleri konusunda uyardı.

GÖZLER KARIUS'TA



Beşiktaş'ta gözler bugün de '1 numarada' olacak. Konyaspor maçında yediği hatalı goller nedeniyle taraftarların ıslıkla protesto ettiği Karius'un, buna rağmen ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını gösteren siyah-beyazlı ekip, Karius'un ağırlıklı olarak görev aldığı bu sezonda kalesinde 34 gol gördü.