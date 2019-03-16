16 Mart 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Kartal av peşinde

Kartal av peşinde
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 16.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

Ligdeki son 8 maçında yenilgi almayan siyah-beyazlılar, son 8 maçında sadece 1 kez kazanan ekibini ağırlıyor. ’da hedef üç puan alarak yarıştan kopmamak

Beşiktaş, Spor Toto 'in 26. haftasında Göztepe'yi konuk ediyor. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem yönetecek. Ligde üst üste iki hafta aldığı beraberliklerle 4 puan yitiren siyah-beyazlı takım, 25. haftada evinde 'u 3-2 mağlup ederek rahat bir nefes aldı. Ligin 25 haftalık bölümünde 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 44 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 3'üncü sırada bulunuyor. Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Göztepe ise 27 puanla 16. sırada yer alıyor.

Beşiktaş tarihi dönemeçte

İNCE HESAPLAR YAPILIYOR

, ligin ikinci yarısında oynadığı 8 maçta da yenilgi yüzü görmedi. 5 galibiyet, 3 de beraberlik alan siyah-beyazlılar, sezonun ilk yarısında mağlup olduğu rakibini mağlup ederek hem rövanşı almak hem de zirveden uzaklaşmamak istiyor. Düşme potasındaki bulunan ve son 8 maçında sadece 1 galibiyet alan Göztepe ise kazanarak korkulu bölgeden uzaklaşmayı hedefliyor. Bir yandan şampiyonluk, diğer yandan da Şampiyonlar Ligi hesapları yapan Beşiktaş, taraftarlarının desteğini arkasına alarak haftayı 3 puanla kapatmak amacında

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BURAK FORMDA

Siyah-beyazlı ekipte gözler yine 'ın üzerinde olacak. Beşiktaş'a devre arasında transfer olan deneyimli oyuncu, siyah-beyazlı formayla Vodafone Park'ta 5 gol kaydetti. Siyah-beyazlı ekibin Dolmabahçe'de üst üste oynadığı üç maçta Bursaspor ve Fenerbahçe karşısında ikişer gol bulan Burak, Atiker Konyaspor filelerini de bir kez havalandırdı.

Beşiktaş'ta Karius krizi

DORUKHAN DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle geçtiğimiz hafta forma giyemeyen Dorukhan Toköz, Göztepe karşısında takımdaki yerini alabilecek. Bu sezon 4 kez sarı kart gören Dorukhan, cezası nedeniyle Atiker Konyaspor karşısında görev alamamıştı. Dorukhan bu sezon 13'ü lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 18 maçta forma giydi; 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

QUARESMA VE MEDEL SINIRDA

Beşiktaş'ta ile , Göztepe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki oyuncu da bugün kart görmeleri durumunda 27. haftadaki mücadelesi öncesinde cezalı duruma düşecekler. Teknik heyetin iki oyuncuyu da gereksiz kart görmeleri konusunda uyardı.

Beşiktaş'ın 2000. maç heyecanı

GÖZLER KARIUS'TA

Beşiktaş'ta gözler bugün de '1 numarada' olacak. Konyaspor maçında yediği hatalı goller nedeniyle taraftarların ıslıkla protesto ettiği Karius'un, buna rağmen ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Son 18 sezonun en kötü ikinci savunma performansını gösteren siyah-beyazlı ekip, Karius'un ağırlıklı olarak görev aldığı bu sezonda kalesinde 34 gol gördü.

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