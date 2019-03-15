15 Mart 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş, Göztepe maçına hazır

Beşiktaş Göztepe maçına hazır
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 15.03.2019

'in 26. haftasında yarın 'yi konuk edecek , hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalar üzerinde durulduğu belirtildi.

Açıklamada, takım halinde ısınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, pas organizasyonlarının ardından tam sahada çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği kaydedildi.

Bu antrenmanla maçının hazırlıklarını tamamlayan siyah-beyazlılar kampa girdi.

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