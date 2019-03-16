16 Mart 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Caner Erkin sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş'ta şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı...
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.03.2019

Teknik Direktörü , Kagawa ile Ljajic'i ilk kez yan yana 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle Göztepe maçı kadrosunda yer almadı.

'ta Göztepe maçı öncesinde sakatlık haberi geldi. Siyah-beyazlılarda , sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'ta , Caner Erkin'in yokluğunda sol kanatta Adriano'ya görev verdi.

LJAJIC VE KAGAWA YAN YANA

Öte yandan Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya katılan , Adem Ljajic ile birlikte 11'de yer aldı. Shinji Kagawa, geldikten sonra sadece Ljajic'in cezalı olduğu Fenerbahçe derbisinde 11'de başlamıştı. İki oyuncu böylece, bu sezon ilk kez birlikte karşılaşma 11'inde yer almış oldu. Teknik direktör Güneş, Kagawa'nın transferi sonrasında yaptığı açıklamada, iki oyuncuyu yan yana oynatması durumunda savunmada sorun yaşayabileceklerini söylemişti.

Beşiktaş'ta sakatlığı olan Mirin'in yerine de stoperde formayı aldı.

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