Beşiktaş'ta Caner Erkin sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarıldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kagawa ile Ljajic'i ilk kez yan yana 11'de sahaya sürdü. Siyah-beyazlılarda Caner Erkin sakatlığı nedeniyle Göztepe maçı kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ta Göztepe maçı öncesinde sakatlık haberi geldi. Siyah-beyazlılarda Caner Erkin, sakatlığı nedeniyle karşılaşmanın kadrosundan çıkarıldı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Caner Erkin'in yokluğunda sol kanatta Adriano'ya görev verdi.

LJAJIC VE KAGAWA YAN YANA

Öte yandan Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya katılan Shinji Kagawa, Adem Ljajic ile birlikte 11'de yer aldı. Shinji Kagawa, geldikten sonra sadece Ljajic'in cezalı olduğu Fenerbahçe derbisinde 11'de başlamıştı. İki oyuncu böylece, bu sezon ilk kez birlikte karşılaşma 11'inde yer almış oldu. Teknik direktör Güneş, Kagawa'nın transferi sonrasında yaptığı açıklamada, iki oyuncuyu yan yana oynatması durumunda savunmada sorun yaşayabileceklerini söylemişti.

Beşiktaş'ta sakatlığı olan Mirin'in yerine de stoperde Gary Medel formayı aldı.