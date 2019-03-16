16 Mart 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi Serkan Tokat

Beşiktaş maçının VAR hakemi Serkan Tokat
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 16.03.2019

’in 26. haftasında ’ın bu akşam sahasında ile oynayacağı mücadelenin Video Yardımcı Hakem’i (VAR) oldu. Tokat, dün akşamki Fenerbahçe-DG maçında da aynı görevi üstlenmişti.

Dün oynanan Fenerbahçe-DG maçında VAR koltuğunda oturan , bu akşam saat 19.00'da oynanacak olan - mücadelesinde de Video Yardımcı Hakem görevini üstlenecek. Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yer alan VAR merkezinde AVAR olarak da Bahattin Şimşek yer alacak.

Ayrıca 'ın düdük çalacağı karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy olacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş - Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş'tan G.Saray'a yılın transferi! Bedavaya gelecek Beşiktaş'tan G.Saray'a yılın transferi! Bedavaya gelecek
Güneş'ten yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i Güneş'ten yıldız isme kesik! İşte Beşiktaş'ın Göztepe 11'i
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör