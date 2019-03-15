15 Mart 2019, Cuma

BEŞİKTAŞ

Serdar Bilgili, mayıs ayındaki seçimde Fikret Orman’ın karşısına çıkmaya hazırlanıyor

Güçlü rakip belli oldu! Seçimde Orman'ın karşısına çıkacak...
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 15.03.2019 Giriş Tarihi: 15.03.2019

Efsane 100. Yıl şampiyonluğunun başkanı , mayıs ayında yapılacak seçimde ’ın karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Muhalefetten Bilgili’ye var.

LİSTE ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Beşiktaş'ın mayıs ayında yapılacak seçimli olağan genel kurulunda Başkan 'ın karşısına çıkacak "güçlü rakip" belli oldu. Siyah-Beyazlı kulüpte 2000-2004 yılları arasında iki dönem başkanlık görevini yürüten kolları sıvadı. 16 sene süren döneminin ardından 37 yaşında Beşiktaş başkanlığına seçilen ve camiaya 100. yıl şampiyonluğu yaşatan Bilgili, güçlü bir listeyle Orman'ın karşısına çıkmaya hazırlanıyor

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TARİHİ KARARDA ETKİSİ VARDI

Güneş'in haberine göre; 2004 yılında ani bir kararla başkanlık görevinden istifa eden Bilgili, geçen yıllar içinde camianın saygı duyulan, "akil" isimleri arasında anılmıştı. Geçen sezon Fenerbahçe ile oynanan olaylı kupa maçında TFF'nin Sarı-Lacivertliler lehine karar vermesiyle ortaya atılan maça çıkmama kararı da, bizzat Orman tarafından Serdar Bilgili'ye danışılarak alınmıştı. Mevcut yönetime uzun süredir muhalefet eden kesimin tam desteğini alan Bilgili'nin kısa süre içinde bu gelişmeyi kamuoyuyla paylaşması bekleniyor

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ORMAN ADAYLIKTAN ÇEKİLEBİLİR

Son yapılan olağan genel kurulda muhalefete seslenen ve "Karşıma ciddi bir aday çıkarın" diye rest çeken Fikret Orman'ın, Serdar Bilgili'nin adaylığını açıklaması halinde geri çekilebileceği öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulislerde, Bilgili yönetiminde görev alan isimlerden biri olan Orman'ın "Zaten son dönemim olacak. Eğer Beşiktaş'ın menfaati olacaksa varsın ben başkan olmayayım" dediği iddia edildi. Bilgili'nin listesinde 'nin yer alıp almayacağı ise merak konusu.

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