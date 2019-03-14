14 Mart 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Sambade’den çarpıcı sözler

Sambade’den çarpıcı sözler
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.03.2019

Beşiktaş'ın eski kaleci antrenörü Sambade, A Spor'a konuştu.

Sambade, "Beşiktaş'ta oynamak için sadece yetenek yetmez. 100'de 100'ünüzü vermeniz gerekiyor. Fabri ve Tolga bunu başardılar. Fabri taraftar için kalbi ile oynadı. Loris Karius'un performansını ben de beğenmedim, güvenini kaybetmiş" ifadelerini kullandı.
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