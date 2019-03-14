Sambade’den çarpıcı sözler

Beşiktaş'ın eski kaleci antrenörü Sambade, A Spor'a konuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ

Sambade, "Beşiktaş'ta oynamak için sadece yetenek yetmez. 100'de 100'ünüzü vermeniz gerekiyor. Fabri ve Tolga bunu başardılar. Fabri taraftar için kalbi ile oynadı. Loris Karius'un performansını ben de beğenmedim, güvenini kaybetmiş" ifadelerini kullandı.