14 Mart 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Liverpool’dan Karius mesajı

Liverpool’dan Karius mesajı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.03.2019

İngiliz ekibi Liverpool, Şenol Güneş'in Karius hakkındaki açıklamalarından haberdar olduğunu açıkladı.

İngiliz yetkililer, "Karius'un 'ta düzenli oynamasından mutluyuz ve şu an oradan ayrılması söz konusu değil" derken; ESPN'nin haberine göre Liverpool Karius'u sözleşmesi bitmeden geri almak istemiyor.

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