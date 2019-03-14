14 Mart 2019, Perşembe
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Liverpool’dan Karius mesajı
Giriş Tarihi: 13.03.2019
İngiliz ekibi Liverpool, Şenol Güneş'in Karius hakkındaki açıklamalarından haberdar olduğunu açıkladı.
İngiliz yetkililer, "Karius'un Beşiktaş'ta düzenli oynamasından mutluyuz ve şu an oradan ayrılması söz konusu değil" derken; ESPN'nin haberine göre Liverpool Karius'u sözleşmesi bitmeden geri almak istemiyor.
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