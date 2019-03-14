14 Mart 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

‘Teveccüh var!’

‘Teveccüh var!’
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.03.2019

Teknik direktör Mehmet Özdilek, Beşiktaş'la ilgili Radyospor'a konuştu.

Özdilek, "Bizi Beşiktaş teknik direktörlüğüne layık görüyorlarsa ben hazırım. Beşiktaş bizim için çok farklıdır. Zamanı gelince daha net konuşurum. Bir teveccüh var. Bu teveccühü gösterenlere teşekkür ediyorum" dedi.
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