14 Mart 2019, Perşembe
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‘Teveccüh var!’
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Teknik direktör Mehmet Özdilek, Beşiktaş'la ilgili Radyospor'a konuştu.
Özdilek, "Bizi Beşiktaş teknik direktörlüğüne layık görüyorlarsa ben hazırım. Beşiktaş bizim için çok farklıdır. Zamanı gelince daha net konuşurum. Bir teveccüh var. Bu teveccühü gösterenlere teşekkür ediyorum" dedi.
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