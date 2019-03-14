Teknik direktör Mehmet Özdilek, Beşiktaş'la ilgili Radyospor'a konuştu.

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Özdilek, "Bizi Beşiktaş teknik direktörlüğüne layık görüyorlarsa ben hazırım. Beşiktaş bizim için çok farklıdır. Zamanı gelince daha net konuşurum. Bir teveccüh var. Bu teveccühü gösterenlere teşekkür ediyorum" dedi.