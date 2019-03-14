14 Mart 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Medel’den Colo’ya yeşil ışık

Medel’den Colo’ya yeşil ışık
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.03.2019

Medel kendisini transfer etmek isteyen Şi li ekibi ’ya “Gelirim”yanıtını verdi

'ın Şilili futbolcusu Medel kendisini isteyen 'ya yaptı. Tecrübeli futbolcunun menajerinin Şili kulübüyle bir görüşme yaparak, "Medel'in 'la sözleşmesi var. Bunun için önce onlarla anlaşmanız gerekiyor. Medel Beşiktaş'ta mutlu değil. Ülkesine geri dönmeye sıcak bakıyor" dediği öğrenildi. Beşiktaş'a Medel için henüz resmi bir teklif yapılmadığı ancak Siyah-Beyazlı yönetimin Şilili futbolcuyu yeni sezonda takımda düşünmediği öne sürüldü.

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