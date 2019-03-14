Savaşmak için hazırım

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, takımın Şampiyonlar Ligi hedefi için ipleri eline almaya hazır.

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Tecrübeli futbolcu, teknik heyetle yaptığı görüşmede, kontratının devam ettiğini ve sezon sonuna kadar savaşmaya hazır olduğunu bildirdi. Q7, "Bana gösterilen sevginin ve saygının karşılığını sonuna kadar vereceğim" diye konuştu.