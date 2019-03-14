14 Mart 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Savaşmak için hazırım

Savaşmak için hazırım
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.03.2019

'ın Portekizli yıldızı Quaresma, takımın Şampiyonlar Ligi hedefi için ipleri eline almaya hazır.

Tecrübeli futbolcu, teknik heyetle yaptığı görüşmede, kontratının devam ettiğini ve sezon sonuna kadar savaşmaya hazır olduğunu bildirdi. Q7, "Bana gösterilen sevginin ve saygının karşılığını sonuna kadar vereceğim" diye konuştu.
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