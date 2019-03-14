14 Mart 2019, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş'ta Lucescu formülü

Beşiktaş'ta Lucescu formülü
BEŞİKTAŞ
Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 Giriş Tarihi: 13.03.2019

’ın ve oğlu ile anlaştığ öıne sürüldü. Rumen basınında yer alan haberde Razvan’ın , Mircae Lucescu’nun da direktörü olacağı belirtildi. İkiliyle 2 senelik söezşlme yapılacağı vurgulandı...

için Romanya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı... 'in A 'ın başına geçmesinin ardından Siyah-Beyazlı takımda yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Rumen basınından fanatik. ro satırlarına taşıdığı haberde, "Yılın bombası. ve Beşiktaş'ta" manşetini attı. Haberde Razvan Lucescu'nun sezon sonunda PAOK'tan ayrılarak Beşiktaş'a geleceği vurgulandı.
Anlaşmalar 2 senelik olacak

Haberde Beşiktaş Yönetimi'nin bir süredir Razvan ve Mircea Lucescu için görüşmelerde bulunduğunun altı çizilirken sözleşmenin 2 yıllık olacağı öne sürüldü. İkilinin yıllık maaşının 2 milyon Euro olacağı da ifade edildi. Bunun için Beşiktaş Yönetimi'nin son görüşmeleri yaptığı da vurgulandı.
Transferi de yönlendirecekler

Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'ta olacağı babası Mircea Lucescu'nun da direktörü görevini üstleneceği ifade edildi. İkilinin yapılacak olan transferlerde de yönetimle birlikte hareket edeceği gazetenin ididaları arasında yer alıyor.

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