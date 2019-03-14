Beşiktaş'ta Lucescu formülü

Beşiktaş’ın Mircea Lucescu ve oğlu Razvan Lucescu ile anlaştığ öıne sürüldü. Rumen basınında yer alan haberde Razvan’ın teknik direktör, Mircae Lucescu’nun da futbol direktörü olacağı belirtildi. İkiliyle 2 senelik söezşlme yapılacağı vurgulandı...

Beşiktaş için Romanya'dan çarpıcı bir iddia ortaya atıldı... Şenol Güneş'in A Milli Takım'ın başına geçmesinin ardından Siyah-Beyazlı takımda yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyor. Rumen basınından fanatik. ro satırlarına taşıdığı haberde, "Yılın bombası. Mircea Lucescu ve Razvan Lucescu Beşiktaş'ta" manşetini attı. Haberde Razvan Lucescu'nun sezon sonunda PAOK'tan ayrılarak Beşiktaş'a geleceği vurgulandı.

Anlaşmalar 2 senelik olacak



Haberde Beşiktaş Yönetimi'nin bir süredir Razvan ve Mircea Lucescu için görüşmelerde bulunduğunun altı çizilirken sözleşmenin 2 yıllık olacağı öne sürüldü. İkilinin yıllık maaşının 2 milyon Euro olacağı da ifade edildi. Bunun için Beşiktaş Yönetimi'nin son görüşmeleri yaptığı da vurgulandı.

Transferi de yönlendirecekler



Razvan Lucescu'nun Beşiktaş'ta teknik direktör olacağı babası Mircea Lucescu'nun da futbol direktörü görevini üstleneceği ifade edildi. İkilinin yapılacak olan transferlerde de yönetimle birlikte hareket edeceği gazetenin ididaları arasında yer alıyor.