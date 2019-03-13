13 Mart 2019, Çarşamba
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Atiba farkı
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Atiba Hutchinson hırsı ve disipliniyle yönetimi bir kez daha hayran bıraktı.
Siyah beyazlıların Atiba ile sözleşme uzatıpuzatmama kararı vereceği şu günlerde Kanadalı yıldızın Konya maçında burnunun dirsek darbesiyle kanamasına rağmen oyuna devam etmesi yöneticileri hayran bıraktı. Yöneticiler, "Bize bu ruhta oyuncu lazım" dediler.
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