13 Mart 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Atiba farkı

Atiba farkı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.03.2019

hırsı ve disipliniyle yönetimi bir kez daha hayran bıraktı.

Siyah beyazlıların Atiba ile sözleşme uzatıpuzatmama kararı vereceği şu günlerde Kanadalı yıldızın maçında burnunun dirsek darbesiyle kanamasına rağmen oyuna devam etmesi yöneticileri hayran bıraktı. Yöneticiler, "Bize bu ruhta oyuncu lazım" dediler.
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