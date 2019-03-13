13 Mart 2019, Çarşamba
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Daphny: "Yine de seni seviyorum!"
Giriş Tarihi: 13.03.2019
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Quaresma'nın yeni imajı olay oldu.
Portekizli yıldız yeni imajını sosyal medya hesabından paylaştı. Ricardo Quaresma'nın eşi Daphny de ise Portekizli futbolcu ile yeni bir fotoğrafını paylaşarak "Yine de seni seviyorum" notunu düştü. Öte yandan Ricardo Quaresma da sosyal medya hesabından taraftarlara seslenerek, "Ben nerede olursam olursam olayım, her zaman Beşiktaşlıyım" ifadelerini kullandı.
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