13 Mart 2019, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Daphny: "Yine de seni seviyorum!"

Daphny: Yine de seni seviyorum!
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 13.03.2019

'ın tecrübeli oyuncusu Quaresma'nın yeni imajı olay oldu.

Portekizli yıldız yeni imajını hesabından paylaştı. 'nın eşi Daphny de ise Portekizli futbolcu ile yeni bir fotoğrafını paylaşarak "Yine de seni seviyorum" notunu düştü. Öte yandan Ricardo Quaresma da sosyal medya hesabından taraftarlara seslenerek, "Ben nerede olursam olursam olayım, her zaman Beşiktaşlıyım" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Gökhan Töre'den Beşiktaş yönetimine sert sözler! Gökhan Töre'den Beşiktaş yönetimine sert sözler!
Beşiktaş'ta Karius depremi! Almanya'dan bomba iddia Beşiktaş'ta Karius depremi! Almanya'dan bomba iddia
Gözler Guti’de Gözler Guti’de
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör