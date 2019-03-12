12 Mart 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Japonya’da gündem

Japonya’da gündem
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.03.2019

, ülkesi 'da gündem oldu.

Japon futbolseverler Kagawa'ya milli takımda yeniden bir şans verilip verilmeyeceği yönünde tartışmalar yapıyor. 'taki performansı sonrası sosyal medyada, 29 yaşındaki oyuncunun yeninden milli takıma çağırılması için yoğun istek var.
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