12 Mart 2019, Salı
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Japonya’da gündem
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Shinji Kagawa, ülkesi Japonya'da gündem oldu.
Japon futbolseverler Kagawa'ya milli takımda yeniden bir şans verilip verilmeyeceği yönünde tartışmalar yapıyor. Beşiktaş'taki performansı sonrası sosyal medyada, 29 yaşındaki oyuncunun yeninden milli takıma çağırılması için yoğun istek var.
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