12 Mart 2019, Salı
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Kartal hocasını arıyor
Giriş Tarihi: 12.03.2019
Bu hafta yapılacak yönetim toplantısında, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın isimleri bir kez daha masaya yatırılacak.
Beşiktaş'ta gündem, yeni sezonda yeni teknik direktörün kim olacağı... Şenol Güneş'in 1 Haziran'da A Milli Takım'ın başına geçecek olması nedeniyle hoca arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu haftaki yönetim kurulu toplantısının ardından ilk temaslara başlayacak. Yönetimin listesinin başında ise Alanyaspor ile oldukça iyi bir grafik çizen Sergen Yalçın bulunuyor. Yalçın, taraftarın da istediği bir isim. Listede bulunan bir başka aday da lider Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı... Tecrübeli çalıştırıcı için sezon sonu beklenecek.
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