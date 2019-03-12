12 Mart 2019, Salı

BEŞİKTAŞ

Kartal hocasını arıyor

Kartal hocasını arıyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 12.03.2019

Bu hafta yapılacak yönetim toplantısında, ve isimleri bir kez daha masaya yatırılacak.

'ta gündem, yeni sezonda yeni teknik direktörün kim olacağı... 'in 1 Haziran'da A 'ın başına geçecek olması nedeniyle hoca arayışlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu haftaki yönetim kurulu toplantısının ardından ilk temaslara başlayacak. Yönetimin listesinin başında ise ile oldukça iyi bir grafik çizen bulunuyor. Yalçın, taraftarın da istediği bir isim. Listede bulunan bir başka aday da lider 'in hocası ... Tecrübeli çalıştırıcı için sezon sonu beklenecek.
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