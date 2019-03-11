11 Mart 2019, Pazartesi
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Güneş’ten 3 değişiklik
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Siyah beyazlı takım, Atiker Konyaspor maçına geçen haftaya göre 3 değişiklikle çıktı.
Teknik patron Şenol Güneş, cezalı Dorukhan Toköz'ün yanı sıra Caner Erkin ve Güven Yalçın'ı da kulübeye çekerek yerlerine Jeremain Lens, Necip Uysal, Gökhan Gönül'e ilk 11'de şans tanıdı.
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