11 Mart 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Güneş’ten 3 değişiklik

Güneş’ten 3 değişiklik
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.03.2019

Siyah beyazlı takım, maçına geçen haftaya göre 3 değişiklikle çıktı.

Teknik patron , cezalı Dorukhan Toköz'ün yanı sıra ve Güven Yalçın'ı da kulübeye çekerek yerlerine , , 'e ilk 11'de şans tanıdı.
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