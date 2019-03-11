11 Mart 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Ozzy ile 3 dakika
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Şenol Güneş performansından memnun olmadığı Oğuzhan Özyakup'u Atike Konyaspor maçına yedek kulübesinde başlattı.
Performansı nedeniyle 11'de şans bulamayan ve son haftalarda yedek soyunan Oğuzhan Özyakup, dün de kulübede başladı. Maçın 87. dakikasında Medel'in yerine oyuna giren tecrübeli futbolcuya sahada kaldığı süre içinde fazla iş düşmedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Ünal Karaman: "Ligin en yürekli takımıyız"
- Fenerbahçe'nin Hakim Ziyech pişmanlığı!
- Flaş iddia! Şener Özbayraklı Galatasaray'da
- Alex de Souza yıllar sonra Samandıra'da
- Ruben Semedo Kartal olacak
- İşte Galatasaray'ın Falcao'ya ödeyeceği para: Aslan sponsor arıyor...
- Fenerbahçe'den Serdar Aziz bombası!
- Ünal Karaman ve Erwin Koeman 11'leri belirledi! Derbi öncesi büyük sürpriz...
- Lokomotiv Moskova - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Galatasaray Modeste'den ucuz kurtuldu!