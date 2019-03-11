11 Mart 2019, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Ozzy ile 3 dakika

Ozzy ile 3 dakika
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.03.2019

performansından memnun olmadığı 'u Atike Konyaspor maçına yedek kulübesinde başlattı.

Performansı nedeniyle 11'de şans bulamayan ve son haftalarda yedek soyunan , dün de kulübede başladı. Maçın 87. dakikasında 'in yerine oyuna giren tecrübeli futbolcuya sahada kaldığı süre içinde fazla iş düşmedi.
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