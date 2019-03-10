10 Mart 2019, Pazar
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Medel & Quaresma’ya sarı kart uyarısı
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Medel ve Portekizli dünya yıldızı Quaresma sarı kart sınırında.
Beşiktaş'ta Quaresma ve Medel, sarı kart ceza sınırında. Hem Portekizli hem de Şilili yıldız, gördükleri sarı kartlar nedeniyle bir kez daha ceza sınırına kadar geldiler. İki tecrübeli oyuncu bugün de kart görmeleri durumunda Göztepe maçında forma giyemeyecek.
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