10 Mart 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Medel & Quaresma’ya sarı kart uyarısı

Medel & Quaresma’ya sarı kart uyarısı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.03.2019

'ın yıldızı ve Portekizli dünya yıldızı sınırında.

'ta ve , ceza sınırında. Hem hem de Şilili yıldız, gördükleri sarı kartlar nedeniyle bir kez daha ceza sınırına kadar geldiler. İki tecrübeli oyuncu bugün de kart görmeleri durumunda maçında forma giyemeyecek.
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