10 Mart 2019, Pazar
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"Önceliğimiz Kagawa değil!"
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Şenol Güneş’in yönetime verdiği raporda, “Kagawa’nın bonservisinin alınması birinci öncelik değil. Daha önemli eksikler var” yazdığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta Shinji Kagawa şaşkınlığı yaşanıyor. Antalyaspor maçında lige fırtına gibi giren ama daha sonra gazı kesilen Japon oyuncu sakatlığı nedeniyle Kayseri deplasmanına götürülmemişti. Tecrübeli teknik adamın Kagawa'nın, şu anda ilk 11'i kaldıracak güçte olmadığını yazdığı bildirildi. Teknik direktör Güneş'in, milli takıma gitmeden önce hazırladığı ve yönetime sunduğu ilk raporda Kagawa için "Kaliteli bir oyunca ama bonservisinin alınması birinci öncelik olmamalı. Daha önemli bölgelerde eksiklerimiz var" yazdığı ifade edildi.
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