10 Mart 2019, Pazar
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Gökhan Töre: Vaktin geldi, pes etme
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Gökhan Töre sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Gökhan Töre, sosyal medyadan paylaşım yaptı. Töre, "Unutma. Tohumları eker ekmez meyvelerini yiyemezsin. Sabretmen, mütevazi olman gerek. Çalışmaya devam et ve çabalarının sonuçlar vereceğini unutma. Senin vaktin geldi. Pes etme" diye yazdı.
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