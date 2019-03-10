10 Mart 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Gökhan Töre: Vaktin geldi, pes etme

Gökhan Töre: Vaktin geldi, pes etme
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.03.2019

'ta kadro dışı bırakılan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

, paylaşım yaptı. Töre, "Unutma. Tohumları eker ekmez meyvelerini yiyemezsin. Sabretmen, mütevazi olman gerek. Çalışmaya devam et ve çabalarının sonuçlar vereceğini unutma. Senin vaktin geldi. Pes etme" diye yazdı.

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