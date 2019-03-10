10 Mart 2019, Pazar

BEŞİKTAŞ

Dorukhan Toköz forma giyemiyor

Dorukhan Toköz forma giyemiyor
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 10.03.2019

Siyah beyazlılarda cezalısı , bugün görev alamayacak.

Bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan , , , BB Erzurumspor ve son olarak maçlarında görerek cezalı duruma düştü. Genç oyuncu Dorukhan, formasıyla 18 resmi maçta oynadı; 3 gol attı, 1 de asist yaptı.
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