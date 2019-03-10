10 Mart 2019, Pazar
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Dorukhan Toköz forma giyemiyor
Giriş Tarihi: 10.03.2019
Siyah beyazlılarda sarı kart cezalısı Dorukhan, bugün görev alamayacak.
Bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın vazgeçilmezlerinden olan Dorukhan, Sivasspor, Trabzonspor, BB Erzurumspor ve son olarak Kayserispor maçlarında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Genç oyuncu Dorukhan, Beşiktaş formasıyla 18 resmi maçta oynadı; 3 gol attı, 1 de asist yaptı.
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