09 Mart 2019, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Real Madrid'den Guti'ye çağrı

Real Madrid'den Guti'ye çağrı
BEŞİKTAŞ
Giriş Tarihi: 08.03.2019

'ın yardımcı antrenörü Guti Hernandez kıymete bindi.

Şampiyonlar Ligi'nde alınan Ajax yenilgisi 'de bardağı taşırdı. Öyle ki gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağı üzerine bahisler bile açıldı. Bazı bahislerde, gelecek sezon 'ı çalıştırması beklenen Guti'nin adı da yer alırken sürpriz bir iddia geldi. İspanyollar, Madrid Başkanı Perez'in Guti'yi arayarak, "Geçiş döneminde takımın başına geçecek olan teknik adama kulübü tanıması bakımından yardım etmesini sonrasında ise takımın başına birinci adam olarak geçmesini" teklif ettiğini iddia etti.

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