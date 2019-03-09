Real Madrid'den Guti'ye çağrı

Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Guti Hernandez kıymete bindi.

Şampiyonlar Ligi'nde alınan Ajax yenilgisi Real Madrid'de bardağı taşırdı. Öyle ki gelecek sezon takımı kimin çalıştıracağı üzerine bahisler bile açıldı. Bazı bahislerde, gelecek sezon Beşiktaş'ı çalıştırması beklenen Guti'nin adı da yer alırken sürpriz bir iddia geldi. İspanyollar, Madrid Başkanı Perez'in Guti'yi arayarak, "Geçiş döneminde takımın başına geçecek olan teknik adama kulübü tanıması bakımından yardım etmesini sonrasında ise takımın başına birinci adam olarak geçmesini" teklif ettiğini iddia etti.