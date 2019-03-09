09 Mart 2019, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Vida'nın yerine Babic
Giriş Tarihi: 08.03.2019
Sezon sonunda yüksek maliyetli isimlerden kurtulmak isteyen Beşiktaş’ın Domagoj Vida’yı satarak transfer bütçesi oluşturmak istediği konuşuluyor.
Yeni stoper Isimat-Mirin ve sezon başında gelen Enzo Roco'dan memnun olunmayan ortamda yönetimin Kızılyıldız'ın 22 yaşındaki Boşnak stoperi Srdjan Babic'in peşine düştüğü iddia edildi. Monaco'nun yanı sıra Nice, Celtic ve Feyenoord'un da peşinde olduğu 1.95'lik dev için siyah-beyazlıların istekli takımlar arasında yer aldığı bildirildi. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunan Babic, bugüne kadar 4 farklı takımda toplam 132 maça çıktı; 9 gol attı, 3 de asist yaptı. 24 kez sarı kart gören Sırp oyuncu 1 kez de kırmızı kartla cezalandırıldı.
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